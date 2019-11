Cossato cala il tris: al via corsi di distillazione, pasta madre e saponificazione

All'orizzonte nuove attività organizzate dall'Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge nel prossimo mese di novembre. Si tratta di un ciclo di laboratori teorico pratici molto interessanti con gli esperti Fabio Porta e Mariella Ghirardi.

Nello specifico ecco il programma delle attività: giovedì 21 novembre, alle 17.30, partirà il laboratorio di distillazione per l'estrazione di oli essenziali a cura di Fabio Porta e Mariella Ghirardi Insieme, come alchimisti, i partecipanti scopriranno il fascino della più antica tecnica di distillazione di oli essenziali, insieme alle conoscenze delle molteplici tecniche di estrazione ed i molteplici impieghi degli oli essenziali, dagli aromi naturali all’impiego medicinale. Sarà l’occasione per parlare dei criteri da considerare, scegliendo prodotti di qualità reperibili sul mercato.

Sabato 23 novembre, alle 14.30, sarà il turno del laboratorio di pane e pasta madre, sempre a cura di Fabio Porta e Mariella Ghirardi “Il pane, un alimento base della nostra alimentazione, ma oggi soggetto a molteplici manipolazioni che vanno a scapito della salubrità – spiegano - Si vedrà come produrlo in modo semplice e genuino, attraverso la tecnica del “Lievito Madre” facendo riscoprire gusti unici! Si tratterà inoltre di grani antichi e problemi moderni, legati alle farine commerciali”.

Infine, giovedì 28 ottobre, alle 17.30, inizierà il laboratorio di saponificazione. Cos’è un sapone, come si fa? Quali materie prime si devono utilizzare? Insieme si cercherà di rispondere a queste domande affrontando vari argomenti. Tutti i laboratori si svolgeranno presso il Centro Incontro Cossato (Mercato Coperto in Piazza Croce Rossa) e avranno una durata di circa 3 ore. Iscrizione ai laboratori obbligatoria. Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Cossato: 015 9893505.