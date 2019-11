Marketing online e offline: vince la personalizzazione

Tecniche di marketing sempre più raffinate sono quelle messe in campo dentro e fuori il mondo virtuale. Eppure possiamo esser certi che oggi un valore imprescindibile, per non sprecare tempo e denaro, è in ogni caso la personalizzazione. Stando alle ormai preminenti dinamiche dell’inbound marketing, infatti, è il cliente a intercettare chi offre il servizio o la merce che sta cercando e non viceversa. Questo meccanismo, che si esprime in linea di massima digitando richieste sui motori di ricerca, ha consentito agli addetti del settore di poter capire di più sul proprio target di riferimento.

Già nella fase iniziale di un progetto vengono avviate campagne di marketing diversificate per capire qual è il tipo di potenziale clientela che risponde meglio. In seguito è possibile rivolgersi a quest’ultimo in un modo ancor più specifico. Per esempio, nel caso di un e-commerce, si possono sviluppare strategie di e-mail marketing personalizzate, studiando accuratamente le preferenze mostrate in precedenza dagli utenti in termini di acquisti o permanenza in pagina.

Ma vien da chiedersi a questo punto se la personalizzazione possa avere un riscontro positivo anche offline. La risposta è affermativa. La principale caratteristica della personalizzazione è, infatti, quella di rendere centrale il cliente attraverso la propria offerta. Questa idea è stata creativamente tradotta in termini pratici da Nutella, che da anni gioca sull’unicità del proprio prodotto, ma anche su quella di chi lo acquista. Nel 2013 i vasetti che contengono la cioccolata presentano etichette con i nomi propri, mentre qualche anno più tardi vengono proposte con espressioni tipiche dei dialetti italiani.

Anche per le medie e piccole imprese locali è possibile far convogliare questa tecnica con un’altra classica strategia ancora molto in voga: l’omaggio al cliente. Fra gli omaggi aziendali più utilizzati ci sono i calendari personalizzati, disponibili in differenti modelli per diversificare anche il tipo di clientela che si desidera omaggiare.

In buona sostanza, il futuro del marketing non può non tenere conto dell’importanza di far sentire importante il proprio cliente. Questo significa soddisfare i suoi bisogni, offrendo prodotti, servizi e persino promozioni create ad hoc e, in una sola parola, personalizzare.