Liabel punta al rilancio e affida la logistica a ManHandWork

Liabel, marchio italiano leader nell'abbigliamento intimo, con oltre 160 anni di storia alle spalle, punta a un rilancio e a una sempre maggiore crescita del suo brand sul territorio nazionale e internazionale. Per ottimizzare al meglio la gestione del proprio lavoro si è rivolta a ManHandWork, realtà torinese attiva nella logistica e nell'outsourcing che punta a trasformare la logistica da costo a valore, basando il suo operato su efficienza, trasparenza, competenza ed etica.

L'azienda torinese gestirà dunque la logistica dell'intero magazzino di Biella, unica sede del marchio di intimo, per cui ManHandWork ha sviluppato un piano di progettazione logistica innovativo e competitivo, che permetta di gestire nella maniera più efficiente la movimentazione dei prodotti, il confezionamento e la preparazione dei colli. Nel rivolgersi a ManHandWork, azienda che vanta già una collaborazione con Privalia (tramite il provider Teklog), leader nel settore dell'ecommerce, Liabel dimostra la volontà di guardare al futuro, in un'ottica di espansione sul mercato, fisico e virtuale.

"Siamo felici di accogliere un nuovo cliente nella nostra azienda – dichiara Marco Covarelli, Amministratore Unico di ManHandWork – e siamo convinti di poter fare la differenza nella gestione del magazzino di una realtà così importante nella storia della maglieria italiana. Il vero risparmio, come sempre quando ci si affida a servizi in outsourcing, non è soltanto puntare su una competitività economica, ma soprattutto tentare di ottimizzare e rendere più efficiente e sicuro il lavoro da fare, e siamo felici che Liabel abbia perfettamente sposato questa nostra visione".