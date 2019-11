Dal Nord Ovest - Sciame sismico sotto il Monte Rosa

Sciame sismico, di lieve entità, sotto il Monte Rosa, dove sono state rilevate un centinaio di piccole scosse in due giorni. Si tratta di scosse registrate dai sismografi e non rilevate dalla popolazione e che, per fortuna, non hanno fatto danni. Una dozzina avevano magnitudine tra 2,5 e e 3,3 ed l’epicentro molto profondo. L'ultima è stata registrata sismografi nella zona di Macugnaga alle 5 di mercoledì mattina e aveva una magnitudo di 2,9.