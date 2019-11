Morto l'imprenditore Gianni Uberti Bona

Un malore fatale ha stroncato la vita di Gianni Uberti Bona imprenditore nel campo delle concessionarie di auto. Uberti Bona, originario e residente a Zumagli è stato il fondatore di uno dei punti di riferimento dei biellesi per l'acquisto di una Suzuki. Il punto vendita si trova infatti in via Milano a Chiavazza. Proprio lo scorso anno insieme alla figlia Milva, attuale amministratrice, aveva festeggiato i 35 anni di attività. Gianni Uberti Bona lascia la moglie Maria Teresa, la figlia Milva con il marito Franco, i nipoti Elisa, Stefano, Alessandra, Piero e il pronipote Umberto. L'uomo è stato colto da un infarto mentre si trovava a Santo Domingo, lo scorso 2 novembre. A nulla sono valsi i soccorsi. Sbrigate le pratiche per il rimpatrio, venerdì 8 novembre alle 20 nella chiesa parrocchiale di Zumaglia, i famigliari hanno fissato una messa in suo ricordo.