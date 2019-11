Incidente a Candelo, danni ai mezzi conducenti illesi

Incidente stradale senza feriti ad una rotonda di Candelo tra un auto condotta da un uomo di 68 anni residente a Biella e un furgone della All System condotto da una guarda giurata in servizio logistico. I veicoli non hanno subito grossi danni ma i conducenti hanno avuto qualche difficoltà a trovare un accordo su chi fosse il principale responsabile. L'arrivo dei carabinieri ha riportato alla ragione gli automobilisti.