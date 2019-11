Furto in negozio di capi per bimbi, due donne si danno alla fuga ma vengono bloccate dai carabinieri

Tentano di rubare diversi capi di abbigliamento per bambini ma vengono sorprese e poi fermate dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Biella. Ieri, in tarda mattinata, in un noto negozio di abbigliamento per bambini nelle vicinanze di Gaglianico, due donne, rispettivamente di 19 e 44 anni, residenti a Biella, hanno cercato di portar via capi di vestiario per un valore di circa 200 euro. Venendo sorprese dai personale del negozio, hanno gettato a terra la merce e si sono date alla fuga. Peccato che a bloccarle all'esterno del negozio vi fosse già una pattuglia dei carabinieri che era prontamente intervenuta. Le donne sono state così fermate e condotte al comando carabinieri di Biella per poi essere denunciate per tentato furto.