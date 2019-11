"Ciao Mario, Pierluigi, Matteo, ciao fratelli" il saluto di ANPS e ANC agli agenti uccisi in servizio

"Il 26 luglio e 4 Ottobre 2019 ci è arrivata la notizia della vostra morte; noi dovremmo essere addestrati a mantenere e controllare le emozioni...vero ragazzi? Beh in quei giorni è stato impossibile farlo. Noi tutti quando abbiamo deciso di entrare nelle Forze di sicurezza lo abbiamo messo in conto di poter morire da un giorno all'altro, così come le nostre famiglie.

Quello che forse tutti noi non sapevamo è che l'ingresso nelle Forze dell’Ordine comporta l'ingresso in una FAMIGLIA. Migliaia di sorelle e fratelli, sparsi per l'Italia, ogni giorno condividono lo stesso ideale, essere Vicini alla Gente, dare giustizia e conforto alle persone che là fuori hanno bisogno di noi. Vedervi andare via in quel modo ci ha spezzato il cuore e riempiti di rabbia, ci hanno portato via una parte di noi.

Ora abbiamo bisogno del vostro aiuto, proteggeteci da lassù, aiutateci a ritrovare la forza di rialzarci. Quello che promettiamo a voi e alle vostre famiglie è che ognuno di noi combatterà ogni giorno per darvi giustizia. Quello che è successo il 26 luglio e 4 ottobre 2019 non dovrà più accadere. Noi siamo i privilegiati quelli che sono arrivati alla "quiescenza", non siamo più in servizio è vero, ma questo non ci fa smettere di essere POLIZIOTTI e CARABINIERI non ci fa smettere di combattere ogni giorno, attraverso le piccole cose, perché vinca la giustizia.

Viva Mario, Pierluigi, Matteo e tutti i nostri Fratelli che non ci sono più

Viva le Forze dell’Ordine

Viva la Giustizia

Viva L'Italia"