Cna Biella informa, scadenzario novembre 2019

Lunedì 18/11/2019 - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - contributi INPS (il giorno 16 novembre cade di sabato)

Termine utile per il versamento da parte di artigiani e commercianti dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito, relativi al 3° trimestre 2018 (contributo fisso IVS)

Lunedì 18/11/2019 - Iva - liquidazione periodica e versamento mensile (il giorno 16 novembre cade di sabato)

Scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'Iva risultante dalla liquidazione relativa al mese di ottobre.

Se l'importo risultante dalla liquidazione periodica NON supera il limite di euro 25,82 è da riportare nella liquidazione periodica successiva.

Lunedì 18/11/2019 - Iva - liquidazione e versamento soggetti trimestrali (il giorno 16 novembre cade di sabato)

Scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'Iva risultante dalla liquidazione relativa al III trimestre (luglio-agosto-settembre).

Se l'importo risultante dalla liquidazione periodica NON supera il limite di euro 25,82 è da riportare nella liquidazione periodica successiva.

Lunedì 18/11/2019 - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo (il giorno 16 novembre cade di sabato)

Termine ultimo per il versamento con F24 modalità telematica per i titolari di partita Iva, ovvero al concessionario della riscossione, alla banca, all'ufficio postale o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro autonomo.

Lunedì 18/11/2019 - Ritenute alla fonte su provvigioni (il giorno 16 novembre cade di sabato)

Termine ultimo per il versamento con F24 modalità telematica per i titolari di partita Iva, ovvero al concessionario della riscossione, alla banca, all'ufficio postale o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti provvigioni.

Lunedì 18/11/2019 - Datori di lavoro - ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati (il giorno 16 novembre cade di sabato)

Termine ultimo per il versamento, mediante modello F24, da parte dei datori di lavoro sostituti di imposta, delle ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, corrisposti nel mese precedente.

Lunedì 18/11/2019 - Datori di lavoro - Contributi previdenziali e assistenziali INPS (il giorno 16 novembre cade di sabato)

Termine per effettuare il versamento con Modello F24:

- da parte dei datori di lavoro, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per retribuzioni di competenza del mese precedente;

- da parte dei committenti e associanti, dei contributi previdenziali dovuti per i compensi corrisposti nel mese precedente a lavoratori a progetto, a collaboratori coordinati e continuativi, a collaboratori occasionali, a lavoratori autonomi occasionali e ad associati in partecipazione d’opera, nonché sulle provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio.

Lunedì 18/11/2019 - Modello Redditi e Irap 2019 - versamento rateale da parte di soggetti titolari di partita iva (il giorno 16 novembre cade di sabato)

I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di procedere al pagamento rateale delle imposte dovute, in base al Modello Redditi 2019 e Modello Irap 2019, a titolo di saldo 2018 e acconto 2019, versano la:

- terza rata (con relativi interessi) se hanno effettuato il primo versamento entro il 30 settembre 2019;

- seconda rata (con relativi interessi) se hanno effettuato il primo versamento entro il 30 ottobre 2019.

Lunedì 18/11/2019 - IVA-Versamento IX rata del saldo IVA dovuto in base alla dichiarazione annuale (il giorno 16 novembre cade di sabato)

Scade il termine per il versamento della IX rata del saldo IVA relativo all'anno di imposta 2018, risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0.33% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Lunedì 18/11/2019 - Datori di lavoro - Rata INAIL (il giorno 16 novembre cade di sabato)

I datori di lavoro con dipendenti soggetti ad INAIL devono versare la quarta rata del premio INAIL relativo al saldo 2018 ed all’acconto 2019, risultante da autoliquidazione.

Mercoledì 20/11/2018 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - contributi ENASARCO

Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi di previdenza e assistenza all'ENASARCO, da parte delle ditte preponenti, relativi al 3° trimestre 2019, per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Lunedì 25/11/2018 - Elenchi mensili INTRASTAT

Scade il termine per la presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni - prestazioni di servizi resi, e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese precedente.