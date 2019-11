Gaglianico: Nuovi arredi per il locale doposcuola di Savagnasco

Nei giorni scorsi, il comune di Gaglianico ha contribuito ad abbellire uno dei locali del paese adibito a doposcuola, dotandolo di nuovi arredi. "Si tratta di un locale ad uso pubblico situato nella frazione di Savagnasco - commentano i consiglieri Filomena Flor e Luca Mazzali - a cui abbiamo pensato di dare nuova vita attraverso banchi, armadi, scaffali ma, sopratutto, installando una connessione internet".

In questi anni il locale è stato utilizzato principalmente dall’associazione dei volontari che, nel pomeriggio, aiutano i ragazzi del paese a svolgere i compiti. Il nuovo arredamento ha permesso di creare due zone separate, in modo da permettere ai ragazzi di diverse età di studiare. I banchi possono essere composti in diverse forme, per adeguarsi alle varie esigenze che si presentano durante la giornata.

La connessione internet permette l’utilizzo di strumenti multimediali, al giorno d’oggi sempre più di supporto allo studio. "Ecco un’ulteriore testimonianza - dice il sindaco Paolo Maggia - del fatto che la nostra amministrazione sia sempre vicina alla scuola in quanto strumento di preparazione al futuro delle nuove generazioni".