"Allora in Onda", Candelo di nuovo in tv su Rai Premium

Candelo di nuovo in tv. Venerdì 8 novembre alle 23,10 il paese andrà in onda durante la trasmissione "Allora in Onda", in seconda serata su Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre. Il programma di Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli e Luca Rea, prodotto da Rai Premium e suddiviso in otto puntate, racconta la storia degli sceneggiati televisivi e delle fiction Rai più amate dal grande pubblico nostrano.

I due “singolari conduttori”, Dr. Sarcy (Stefano Sarcinelli) e Mr. Marzok (Marco Marzocca), rendono omaggio ai gloriosi sceneggiati Rai attraverso interviste ai protagonisti e alle figure professionali che hanno contribuito alla realizzazione degli stessi. Questo incredibile viaggio, impreziosito da ricerche a tutto campo dentro e fuori gli archivi Rai, rivela curiosità, rarità, retroscena, aneddoti e notizie dell’epoca relative alle serie televisive italiane più vive nella memoria dei telespettatori, tutto arricchito da intermezzi originali, brillanti e divertenti del Dr. Sarcy (l’archivio umano) e di Mr. Marzok (l’uomo monitor). La puntata in cui comparirà Candelo avrà come tema centrale "La Freccia Nera" e ospiterà Adalberto Maria Merli e il maestro d’armi Renzo Musumeci Greco.