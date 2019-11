Da Centro Auto Cossato si presenta la Nuova Peugeot 208: 3 versioni per il compleanno dei 40 anni

Un’auto guidata da 5 milioni di persone dagli anni 80 fino ad oggi. Domenica 10 novembre porte aperte presso Centro Auto di Cossato, che dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 presenterà la nuova versione della piccolina di casa, la Nuova PEUGEOT 208.

Nuova in tutti i sensi, a partire dal design sportivo, ma allo stesso tempo elegante, con luci diurne a LED e nuovi gruppi ottici, per poi passare alla carrozzeria, più lunga, più larga e più bassa dell’attuale PEUGEOT 208, con fiancate allargate e nervature che le conferiscono una decisa personalità, per arrivare poi al motore, 3 cilindri benzina, 4 cilindri diesel BlueHDi.