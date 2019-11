Assessore Caucino: "A Biella centro nuova fermata dello scuolabus"

L’Assessore alle Politiche Sociali Chiara Caucino ringrazia il Sindaco di Biella Claudio Corradino e l’Assessore all’Istruzione Gabriella Bessone per avere ottemperato ad una richiesta – in attesa da oltre un anno – dei genitori biellesi che accompagnano i loro figli a scuola.

"Finalmente – commenta la Caucino – siamo riusciti a portare un 'piccolo risultato' a casa per la macchina pubblica, ma grande per il servizio al cittadino che vive tutti i giorni la città. Dopo l’immobilismo della precedente Amministrazione, adesso Biella ha finalmente una fermata dello scuolabus in centro, rendendo più agevole accompagnare i figli a scuola".

Conclude l’Assessore: "Ringrazio il Sindaco Corradino e l’Assessore comunale Bessone per essersi presi carico dell’onere-onore di rendere Biella una città sempre più efficiente e vicina alle esigenze dei nostri concittadini. Senza dimenticare il prezioso contributo di Vincenzo Ferraris Presidente ATAP, e di Barbara Micheletti del gruppo madri promotrici".