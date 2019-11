Musica, castagne e sapori autunnali: Camburzano si prepara per la Festa di San Martino

Torna anche quest'anno la Festa di San Martino a Camburzano. Sabato 9 novembre, dalle 15, i bambini del paese prepareranno le tagliatelle nel palazzo delle ex scuole. Alle 21, nella chiesa parrocchiale, ci sarà poi il concerto dei VoceVersa con il gruppo vocale La Quindicesima Armonica. La domenica si fa più intensa con le diverse iniziative che si svolgeranno, in diversi punti del paese, a partire dalle 9,30: il mercatino benefico degli hobbisti, la vendita di prodotti gastronomici a favore dell'asilo, l'esposizione dei lavori della Confraternita del Rosario, la mostra del pittore Luigi Sperotto, dello scultore Mark Jones e del fotografo Piercarlo Zumaglini, il circuito di mountain bike per bambini allestito dall’Ucab. Alle 10,30 ci sarà poi la messa, mentre dalle 11,30 verrà distribuita la polenta concia preparata dagli Alpini. Dalle 14, letture animate e giochi per bambini. A seguire, per concludere la due giorni di festa, ci saranno i vespri e la distribuzione di castagnata e frittelle di mele.