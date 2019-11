La non autosufficienza, migliora la tua assistenza. Nuovo appuntamento da Anzitutto

Martedì 5 novembre, dalle 17.30 alle 19.30, presso la Casa dei Popoli e delle Culture in via Novara 4 a Biella, Enrica Borrione, Cooordinatrice Infermieristica (Caposala) della Lungodegenza Geriatria Territoriale della ASL di Biella ha trattato l'argomento "La non autosufficienza" nell'ambito del Corso per Caregiver "Migliora la tua assistenza" organizzato da Fap Acli, Anzitutto in collaborazione con Istituto San Paolo, col supporto della 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese . Si è trattato del quarto incontro del corso indirizzato a persone, famigliari e non solo, che assistono anziani non autosufficienti.

La relatrice ha iniziato a spiegare le cause di non autosufficienza dalle malattie al "semplice" processo di invecchiamento. A questo invecchiamento si possono sommare tante malattie o disturbi che di per sè non sono invalidanti ma prese nel loro insieme complicano il quadro di dipendenza nelle attività della vita quotidiana. Importante che il famigliare che si prende cura il proprio caro non autosufficiente adotti un approccio positivo e metta in evidenza quelle che sono le sue capacità residue e non le sue manchevolezze. Il coinvolgimento va anche nel far partecipare il famigliare nel prendere decisioni, a volte difficile anche per la presenza di decadimento mentale. La famiglia è una importante risorsa perchè può essere determinante nel recupero e nella riattivazione di un famigliare non autosufficiente anche con banali accorgimenti che riguardano le attività della vita quotidiana. Anche sulla disfagia ha dato numerose spiegazioni e consigli pratici.

Uno spazio considerevole è stato dedicato ai problemi di incontinenza e ritenzione urinaria anche riguardo alla gestione di ausili e presidi quali pannoloni, cateteri e condom. Idem per quanto attiene ai problemi di stipsi ed altre alterazioni della defecazione. Il prossimo incontro, il penultimo della serie, si svolgerà martedì 19 Novembre ed avrà come argomento "I deficit motori" con relatrice Romina Tallia, Fisioterapista e Direttrice di strutture per anziani. La partecipazione agli incontri è gratuita e non è necessario essere presenti a tutti gli incontri.

Per ulteriori informazioni si può contattare la Biblioteca Biomedica Biellese - Fondazione 3Bi tel.015 15153132 mail: formazione@3bi.info - ANZITUTTO tel. 346 1856912 mail: ass.anzitutto@gmail.com - FAP ACLI 015 20515 mail info.aclibiella@gmail.com