AIMA e il Centro Territoriale Volontariato insieme per nuovi traguardi

L’autunno comincia nel segno di una nuova importante sinergia per AIMA Biella che amplia così le collaborazioni sul territorio e le attività per il centro d’incontro Mente Locale. Nelle scorse settimane è stata firmata la convenzione con il Centro Territoriale per il Volontariato. L’accordo prevede che tutti i soci delle organizzazioni del CTV abbiano la possibilità di accedere al centro d’incontro Mente Locale e partecipare alle attività organizzate con uno sconto del 50% sulla quota annuale. E’ inoltre prevista la definizione di attività specifiche per il contrasto del decadimento cognitivo e dell’invecchiamento di qualità, su proposta anche delle singole associazioni aderenti al CTV.

C’è poi l’accordo a co-organizzare iniziative pubbliche, corsi di formazione o altri progetti da ospitare al centro incontro Mente Locale e la messa in condivisione degli strumenti di comunicazione. Si tratta di un traguardo che va nella direzione, voluta da AIMA, di far sì che Mente Locale sia uno spazio aperto alla comunità e al territorio, come luogo di inclusione e condivisione di esperienze, con un particolare riferimento alla promozione dell’invecchiamento di qualità e il contrasto del decadimento cognitivo. Il centro d’incontro Mente Locale si trova a Villa Boffo, in Via Gramsci 29 a Biella, che è stata ristrutturata e messa a disposizione per le attività di AIMA Biella grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.