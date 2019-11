Sorrisi amari per il settore giovanile del Gaglianico Volley

Weekend avaro di soddisfazioni per il settore giovanile del Gaglianico Volley. Impresa sfiorata per l'under 16 che, davanti al proprio pubblico, si fa rimontare da 2-0 a 2-3 dal Pavic Romagnano dopo due ore di battaglia a viso aperto. Set combattutissimi con buone fasi difensive su ambo i fronti. Purtroppo la stanchezza si è fatta sentire condizionando la prova delle nostre ragazze.

Non va meglio l'under 14, sconfitta col punteggio di 3 a 0 al Palasarselli nella stracittadina di giornata con la Virtus Biella. Cuore e coraggio non sono, infine, bastate all'under 13 per avere la meglio sul Caffà Mokaor: a Vercelli, passano le padrone di casa con un perentorio 3-0.

Under 16: Gaglianico Volley – GS Pavic 2-3

Parziali: 25-22; 25-22; 18-25; 19-25; 9-15

Under 14: Virtus Biella – Gaglianico Volley 3-0

Parziali: 25-13; 25-9; 25-13

Under 13: Caffà Mokaor – Gaglianico Volley 3-0

Parziali: 25-4; 25-13; 25-16