Premiazione Circuito 3C 2019 a Perloz

Dopo Biella, sarà Perloz (AO) ad ospitare quest’anno, venerdì 8 novembre 2019, la Premiazione della 2° edizione del “Circuito 3 Cime”, sky-running di corse in montagna. Un circuito nato da tre competizioni che partono tutte da un centro città per raggiungere una vetta: Biella-Monte Camino organizzata lo scorso 30 giugno dal GSA Pollone, Pont-Saint-Martin-Crabun organizzata dal APD Pont Saint Martin il 28 luglio e Ivrea-Mombarone organizzata dagli Amici del Mombarone il 15 settembre scorso.

“Le tre gare vedono territori confinanti- spiega Xavier Laurenzio, ideatore del circuito -e da ciascuna vetta si possono notare le altre due. Scoprire i territori, la loro storia e i loro prodotti tipici, creare legami di amicizia e collaborazione in abbinamento allo sport, può riassumersi così l’obiettivo del Circuito 3 C”. Il circuito quest’anno ha visto una partecipazione complessiva di ben 800 atleti, alcuni provenienti anche da altre regioni e poco meno di cinquanta che hanno partecipato a tutte le tre gare. La classifica ha visto come vincitori: Silvio Balzaretti, il biellese iscritto all’Atletica Monterosa e Katarzina Kuminska dell’Atletica Canavesana. Sul podio saliranno anche Emanuele Coda e Davide Nicco, Enrica Perico e Giorgia Ganis, tutti e quattro dell’APD Pont Saint Martin.

A quest’ultimi, durante la serata di premiazione, sarà consegnato un premio, e a tutti i partecipanti verrà consegnato un cesto con i prodotti tipici dei tre territori: Biellese, Canavesano e Valdostano. Inoltre saranno premiati anche una quindicina di concorrenti che hanno partecipato alle camminate non competitive abbinate alle gare. Ospiti della serata saranno anche alcuni campioni della corsa in montagna del presente e del passato che racconteranno storie di sport, di vittorie, di sconfitte, di rivalità e di amicizie. La serata, promossa dalle tre società sportive organizzatrici delle gare, sarà ad ingresso libero e si svolgerà al salone polivalente di Perloz in provincia di Aosta alle 20,30; durante la serata si potranno rivivere, attraverso racconti e proiezioni, alcuni momenti delle tre gare e si concluderà con una bella sorpresa che si potrà scoprire solo partecipando.

Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori ai seguenti numeri telefonici: 347 6580068, 347 3020428, 3453330697.