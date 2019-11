Il derby Under 20 va allo Spazio Forma Biella: Fanton Teens Cossato battuto 63-56 alla Rivetti

Non ha deluso le attese il derby under 20 tra Spazio Forma Biella e Fanton Teens Cossato, match giocato lunedì sera alla palestra Rivetti di Biella. L'ha spuntata lo Spazio Forma allenato da coach Massimo Grigatti, più cinico e preciso del Teens di Sergio Salvoni nel secondo tempo, dopo che gli ospiti erano entrati negli spogliatoi per la pausa lunga avanti 28-27.

Spazio Forma Biella-Fanton Teens Cossato 63-56

Biella. Pagnone 3, Lapresa 5, Manuello 12, Cavallin 2, Biancato 4, Bonato, Lideo, Veronese, Orsetti 8, Habti 19, Di Noia 4, Di Liddo 6. Allenatore: Massimo Grigatti.

Cossato. Brusasca 5, Brandolese 1, Lavino 13, Mantello, Bolano 1, Odoli 2, Machetto 4, Corongiu 6, Bertoglio, Franco 22, Sellari 2, Prina Cerai, . Allenatore: Sergio Salvoni.