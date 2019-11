Biella 4 Racing, doppio impegno al Grande Corsa e Gomitolo FOTO

Sarà un fine settimana all’insegna degli impegni quello in casa Biella 4 Racing che, nel giro di 72 ore, si troverà ad affrontare due competizioni con i suoi equipaggi in gara, ma anche con i team di assistenza ed hospitality. Venerdì 8 e sabato 9 novembre scatterà l’ora dell’edizione 2019 de “La Grande Corsa”, manifestazione che anche quest’anno avrà come base la città di Chieri, e proporrà ai suoi partecipanti sia il Rally Storico, che la Regolarità Sport, ma anche la novità per questa competizione della Regolarità a Media. In gara, con i colori B4R nel Rally Storico, ci saranno Fabio Cristofaro ed Alberto Caligaris, al via sulla loro tradizionale Ford Sierra Cosworth di classe J2.

“Siamo felici di essere al via di questa gara,” esordiscono Fabio e Alberto, “pronti a divertirci senza assilli particolari di classifica. La concorrenza sarà sicuramente tanta e di qualità, quindi tutto quello che dovesse venire in più è ben accetto. La speranza è comunque quella che il tempo ci assista, per poter sfruttare al meglio le doti della nostra vettura, e non dover faticare più del previsto nel dover gestire la sua cavalleria sul viscido o sul bagnato. Naturalmente il nostro target principale resta quello di giungere sulla pedana d’arrivo”. Nella Regolarità Sport, tornano il gara Luca Maielli e Giovanni Gambino, a bordo della loro consueta Peugeot 205 GTi di 7^ divisione.

“Ultima gara dell’anno”, spiegano Luca e Giovanni, “molto tecnica e per nulla banale, a cui ci approcciamo con un basso profilo ed umiltà, sperando in un tempo clemente che ci accompagni per l’intero weekend. A fine gara guarderemo il risultato, ben sapendo che qualunque cosa dovesse arrivare è ben accetta, visto comunque la passione che in primis ci spinge e i sacrifici che ognuno di noi comuni mortali deve sostenere per poter coltivare questa passione”. Nella sempre più importante ed agguerrita Regolarità a Media, si rinnoverà la proficua collaborazione fra la Scuderia Biella 4 Racing e gli equipaggi del Classic Team, già proposta al Rally Lana Storico, dove i sodalizi della Scuderia furono supportati in gara dalle assistenze ed hospitality B4R, ottenendo prestazioni e piazzamenti a podio assoluto, e non solo. “Siamo molto contenti che i ragazzi del Classic Team tornino ad appoggiarsi a noi”, commentano i portacolori della Scuderia Laniera, “ciò significa che il lavoro svolto dai nostri ragazzi e ragazze al Lana Storico è stato apprezzato e riconosciuto. Cercheremo di dare del nostro meglio anche in questa occasione per supportare in maniera adeguata gli equipaggi in gara”. La Grande Corsa 2019 si correrà su 8 tratti cronometrati per rispettivi 75,94 chilometri sui 272,94 di percorso complessivo. Si disputerà invece sabato 9 e domenica 10 novembre la 10^ edizione della Ronde Gomitolo di Lana, che si svolgerà sulla tradizionale prova di Curino, quest’anno disputata nel tipico senso di marcia, per 36,80 chilometri di prove speciali a cui vanno aggiunti 260,25 di trasferimenti. Al via, per la Scuderia Biellese, ci saranno Luca Colongo e Mara Zublena, che tornano a bordo della loro Renault Clio Williams di classe Prod S3 dopo un anno di pausa dalle competizioni.

“Siamo felici di tornare sulla nostra Clio Williams dopo ormai un anno di assenza”, commentano Luca e Mara, “l’obiettivo sarà come sempre quello di portare a termine la gara domenica sera e di divertirci, senza correre rischi inutili, sperando in una bella giornata di sole, a dispetto delle altre edizioni del Gomitolo da noi disputate. Ci vorrà qualche chilometro per togliere la ruggine di dosso, ma confidiamo di poterlo fare nel più beve tempo possibile. A fine giornata guarderemo nel caso le classifiche”. Torneranno anche loro in gara dalla passata edizione della Ronde Laniera, Luca Bidese ed Erica Butifar, nuovamente della partita sulla Peugeot 106 di classe Prod S2 griffata B4R. “Non vediamo l’ora di essere al via di questa gara,” affermano Luca ed Erica, “pronti a divertirci e a puntare alla pedana di arrivo che l’anno scorso ci sfuggì per pochi chilometri di prova speciale. Naturalmente la concorrenza in classe sarà tanta, ma ciò non condizionerà la nostra voglia di divertimento in allegria”. Si tratterà invece di un debutto quello del terzo equipaggio Biella 4 Racing in gara, formato da Moris Longo, per la prima volta sul sedile di sinistra dopo alcune apparizioni con il quaderno delle note in mano, affiancato dalla figlia Giulia, per la prima volta seduta su un’auto da rally a dettare la strada, della partita su Citroen Saxo di classe Prod S2.

“Siamo pronti per questa nuova avventura”, commentano Moris e Giulia, “speriamo che questo esordio ci porti a fine gara, ma comunque vada sarà un successo. L’obiettivo numero uno rimane sempre quello di divertici prova dopo prova, e finalmente poter coronare il nostro sogno di gareggiare assieme. Ci teniamo fin d’ora a ringraziare anche tutti i nostri sponsor che ci hanno permesso di poter essere al via di questo rally”.