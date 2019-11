La musica anni ’80 e ’90 rivive al Dancing La Peschiera

La musica anni ’80 e ’90 non passa e torna a rivivere sulla pista del Dancing La Peschiera di Valdengo. A grande richiesta, ogni sabato il locale di via Quintino Sella ricorda le discoteche biellesi di quegli anni, per far ballare e divertire tutti sulle note delle inconfondibili hit più famose. Il calendario è ricco: ogni mese verranno proposte feste a tema a cui sarà possibile partecipare con lo stesso biglietti della peschiera. Il primo appuntamento è fissato per sabato 9 novembre alle 20,30 nella sala “Terrazza” della Peschiera per il revival della storica discoteca “Maxim” e della sua musica.