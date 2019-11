Il Biella Master delle Fibre Nobili giunge alla XXX edizione, via al corso propedeutico

Lunedì 4 novembre, nella sede di Città Studi, ha avuto inizio il corso propedeutico della XXX edizione del Biella Master delle Fibre Nobili: quattro settimane per 120 ore di lezioni in aula, accompagnate da visite negli impianti tessili e incontri con imprenditori e dirigenti di aziende sostenitrici dell’iniziativa. Erano presenti il presidente Luciano Barbera, i consiglieri della Fondazione e il tutor Giovanni Schiapparelli. Anche per questa edizione, grazie all’interessamento del direttore di Ice, Roberto Luongo, il corso vedrà la compartecipazione di ICE-Italian Trade Agency con lezioni di Marketing Internazionale e Tecniche del Commercio Estero.

Il percorso del Biella Master ha suscitato notevole interesse nei giovani laureati che hanno risposto numerosi al bando; tra di essi sono stati selezionati 18 candidati provenienti da tutta Italia, prevalentemente dalle facoltà di Ingegneria, Fashion Design ed Economia. Non pochi laureati hanno già maturato esperienze internazionali e parlano correttamente diverse lingue.

Al termine del corso propedeutico, sulla base dei risultati dei test psico-attitudinali e dell’esito del colloquio finale, saranno assegnate le borse di studio e da gennaio 2020 i masterini prenderanno parte al corso Biella Master, che durerà tredici mesi. I borsisti alterneranno la formazione teorica al contatto diretto con le aziende, tramite stage in Italia e all’estero, che permetteranno loro di apprendere tutte le fasi di lavorazione che avvengono all’interno del settore tessile-abbigliamento-distribuzione.