Al via il corso del Soccorso Piste Bielmonte

Il Soccorso Piste Bielmonte è un'associazione di volontariato che svolge la propria attività nella stazione sciistica di Bielmonte. Da oltre 40 anni i componenti del gruppo hanno il compito di prestare il primo soccorso agli sciatori ed utenti della stazione che si trovano in condizioni di difficoltà, a causa di incidenti o malori.

L'associazione è regolarmente iscritta al registro regionale del volontariato e i suoi componenti sono abilitati ai compiti che la legge regionale attribuisce all'Operatore di primo soccorso.Proprio per questo il Soccorso Piste Bielmonte, da sempre molto sensibile e attento sulla formazione dei propri soci, apre le porte a candidature per la prossima stagione invernale, organizzando un corso di formazione per Soccorritori su piste da sci, che si svolgerà durante i mesi invernali, con lezioni teoriche in aula e ovviamente lezioni pratiche sulle piste da sci.

Al termine del corso, i nuovi soci saranno abilitati all'attività di volontariato per la sicurezza su piste da sci.Le persone interessate, per le quali un requisito fondamentale è ovviamente un ottima padronanza degli sci da discesa, possono inviare una mail all'indirizzo soccorsopistebielmonte@gmail.com, entro il 15/11/2019. Fra tutte le candidature ricevute, l'associazione selezionerà un numero chiuso di partecipanti al corso.