"Polvere", in scena al Teatro di Sandigliano

Verrà presentato sabato, 23 novembre, al Teatro di Sandigliano, lo spettacolo Polvere (già L’Aspiratrice), monologo di Monica Dolci e Rita Pattuelli, scrittrici per il teatro e coreografe, testo che ha già ricevuto numerosi riconoscimenti in vari concorsi letterari italiani, tra cui il premio al Concorso Per Voce Sola 2013 al teatro della Tosse di Genova.

Protagonista e narratrice della storia sarà Elisabetta Fabbri, della Compagnia Instabile dei Contastorie, che sarà accompagnata in scena dai ballerini della People House Dance People.

La protagonista, ballerina lei stessa, porterà sul palco una storia che narra di rinascita, di cambiamento, di evoluzione; di come un incontro casuale può cambiare profondamente non solo la nostra vita, ma tutto il nostro stesso essere.

Un monologo emozionante, che parte dalla vita reale e passando attraverso la danza porta alla crescita personale della protagonista.

Insieme all’attrice, si muoveranno sulla scena Costanza Gilardino, Camilla Paro, Diana Cinguino e Paolo Ceroni.

Con loro Martina Cassinelli, coreografa e insegnante di danza contemporanea, che si è occupata delle musiche e delle coreografie.

La regia è firmata da Enzo Brasolin, non nuovo alla collaborazione con la Compagnia Teatrale di Mezzana, conosciuto attore, doppiatore ed interprete in teatro e al cinema.