Biella Antifascista, sabato la presentazione del libro di Wolf Bukowski

Sabato 9 Novembre alle 18 nelle Sale Auliche - Fondazione Pistoletto (sopra Hydro) ci sarà la presentazione del libro: La buona educazione degli oppressi - piccola storia del decoro - Wolf Bukowski (ed. Alegre, 2019).

Il coordinamento antifascista prosegue il percorso iniziato quest'estate sui temi del decoro urbano confrontandosi con l'autore del libro e altre realtà del territorio.Non sono lontani i giorni in cui venivano lanciate le crociate in nome del decoro contro chi viveva i giardini Zumaglini e interrogarsi su questi temi è fondamentale per compredere cosa sta succedendo nella nostra città.

Il libro di Bukowski è un'attenta disamina di come siamo arrivati all'attuale discorso pubblico sulle città, dove il povero è colpevolizzato e le rendite moltiplicate. I centri trasformati in vetrine e i programmi abitativi di edilizia pubblica popolare abbandonati."Una perlustrazione dell'abisso in cui, nel nome del decoro e di una versione pervertita della sicurezza, ci sono fioriere che contano come, e forse più, delle vite umane.A essere perseguita non è la sicurezza sociale, di welfare e diritti, ma quella che dietro la sacra retorica del decoro assicura solo la difesa del privilegio".

La presentazione è promossa insieme da Osservatorio del Biellese Beni Culturali e Paesaggio Ciclofficina Thomas SankaraHydro - Better Places Libreria Robin.