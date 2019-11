Anna Taberlet Puddu e 18 artisti biellesi in mostra al Cantinone

Si avvicina la data di domenica 10 novembre, quando nello spazio espositivo “Il Cantinone” della Provincia di Biella verrà inaugurata la mostra dal titolo “Note colorate” con opere di diciotto artisti biellesi che hanno raccolto l’invito del musicista Daniele Albarello, curatore della rassegna.

Tra loro, Anna Taberlet Puddu, docente cagliaritana, giunta a Biella nel 1980 per insegnare prima al Liceo Artistico “Ada Negri” e, poi, all’Istituto Comprensivo “San Francesco”. Dopo la specializzazione per il sostegno ai ragazzi portatori di handicap - afferma Anna - sono entrata di ruolo nella Scuola Statale “San Francesco d’Assisi” di Biella. Nel 1994, sapendo che si poteva accedere a fondi destinati ai ragazzi diversamente abili, ho proposto ai colleghi di poter realizzare un laboratorio di ceramica all’interno dell’Istituto, specializzandomi a mie spese in Toscana per approcciare alle prime manipolazioni dell’argilla. Il laboratorio presso l’Istituto – spiega la docente cagliaritana - ha incontrato molti consensi estendendo i corsi anche ai ragazzi normodotati, particolarmente utile a quelli con problemi di manualità e di espressione. È iniziata così la mia ricerca e passione scoprendo quanti sviluppi può dare questo meraviglioso e primitivo materiale. La tecnica che maggiormente mi ha appassionata è quella della “lastra” che mi ha permesso di realizzare piatti e vassoi di ogni genere e forma, completandoli con colori e graffi. Ho anche approfondito l’uso del tornio per realizzare vasi e brocche che tanto mi avevano colpito nell’arte sarda, quali anfore decorate e tipiche gallinelle colorate. I miei lavori rispecchiano un po’ le mie origini sarde: quando lavoro la terra immagino sia la terra sarda che tanto mi manca! Oggi lavoro ancora in una scuola elementare di Biella Pavignano con l’Associazione Genitori che si occupa di offrire servizi ai bambini che hanno bisogno di meglio esprimere le loro attitudini.

Ho partecipato a diverse mostre esponendo anche lavori dei miei allievi, riscontrando diversi apprezzamenti; ho anche riprodotto per il Museo di Salussola, “copia” di vasi antichi - tuttora esposti - ritrovati in vari scavi archeologici della zona. Da domenica 10 novembre, anche un pubblico più vasto potrà vedere con un solo sguardo sia opere di Anna Taberlet Puddu che quelle di diciotto artisti biellesi che con lei espongono a "Il Cantinone" di Biella: Enrica Arrigo, Piera Bertarello, Laura Carlone, Claudio Carnelletto, Antonella Coda, Lina Di Giorgio, Cinzia Gallo, Elisa Guelfa, Alessandro Lascar, Laura Marraffa, Tiziano Moggio, Antonia Negro, Carolina Ottino, Fabrizio Pellegrino, Anna Taberlet Puddu, Tiziano Peraldo Eusebias, Pietro Racco, Antonia Volpe.