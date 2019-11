Dal Nord Ovest - Tir si ribalta sulla A4, code e disagi verso Torino

Mattinata di caos a Chivasso sulla viabilità locale e lungo l'autostrada A4 Torino-Milano per un tir che si è ribaltato intorno alle 6.30.

Il mezzo pesante, per cause ancora in fase di accertamento, si è rovesciato occupando quasi interamente le corsie in direzione di Torino. Gran parte del traffico è stato deviato sulla viabilità locale di Chivasso e Comuni limitrofi, con inevitabili code e disagi. Il conducente del mezzo pesante è stato trasportato all'ospedale di Chivasso: non è in gravi condizioni.