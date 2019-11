Dal Nord Ovest - Donna di 81 anni investita da un'auto: morta sul colpo

Una donna di 81 anni è morta ieri pomeriggio intorno alle 18.15, investita da un’automobile sulla statale 25 di Sant'Ambrogio di Torino, nella bassa Val di Susa. L'anziana è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze del 118. Il medico ha soltanto potuto constatarne il decesso. Il conducente dell'auto è stato trasportato sotto shock all'ospedale di Rivoli. Per lui nessun trauma a livello fisico: è stato ricoverato in codice verde. Sulla statale, che è rimasta bloccata per decine di minuti, si sono poi create lunghe code in entrambe le direzioni.