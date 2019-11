Scontro tra due auto a Biella, ferite lievi per un uomo

Sarebbe una mancata precedenza la causa dell'incidente stradale avvenuto nella giornata odierna a Biella, all'incrocio tra via Liguria e via Lazio. Coinvolte due autovetture, guidate rispettivamente da una donna di circa 40 anni e un uomo di 54 anni. Quest'ultimo ha riportato alcune ferite lievi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per le cure del caso, anche gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi.