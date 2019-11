La Polizia di Biella rende onore ai tre Vigili del Fuoco morti nello scoppio di Quargnento FOTO-VIDEO

Alle 20 di ieri sera martedì 5 novembre è stato osservato, al cambio turno, nella caserma dei vigili del fuoco di Biella in via Santa Barbara per rendere onore ai tre uomini morti nello scoppio di Quargnento nell'alessandrino. La vicinanza al corpo è arrivata anche dalla questura con tre pattuglie della polizia che si sono recate nel cortile della caserma intorno alle 20,30. Alcuni minuti di raccoglimento molto toccanti con la mente rivolta ai caduti nel roboante suono di sottofondo delle sirene delle auto e dei mezzi dei pompieri. Alla fine una stretta di mano un segno di solidarietà per le vittime e i loro colleghi.

Ancora non chiara la dinamica dello scoppio nel cascinale abbandonato nell'alessandrino. Trovati alcuni inneschi, timer che lasciano presupporre ad un'azione dolosa. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo e crollo doloso mentre gli inquirenti sembrano comunque escludere la "matrice terroristico-eversiva".

