Domani i funerali di Erika, la studentessa di Cavaglià morta impigliata sul cancello

Saranno giovedì i funerali di Erika Russo Testagrossa, la ragazza di diciotto anni che sabato notte ha perso la vita nel tentativo di scavalcare il cancello di casa sua, nel Canavese. E' infatti arrivato oggi il nulla osta dalla procura di Ivrea. I funerali si terranno alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Loranzè.

La ragazza è morta nel cuore della notte, mentre rientrava a casa dopo una serata trascorsa con gli amici in discoteca. Ha scelto di scavalcare il cancello della villetta perché aveva dimenticato le chiavi e non voleva svegliare la sorella. Secondo il medico legale, la ragazza sarebbe spirata in pochi minuti. Il suo maglione è infatti rimasto impigliato a una delle sbarre metalliche del cancelletto. La ragazza ha subito la rottura di una vena cervici-laterale provocata dalla stretta del maglione che l'ha soffocata.

Vista la dinamica dell'incidente, il pubblico ministero della procura di Ivrea, Lea Lamonaca, ha deciso di non far effettuare l'autopsia sul corpo della giovane.