"Sono in acqua nel Cervo. Voglio farla finita". Mobilitati volanti e vigili del fuoco e 118 FOTO

Ha telefonato al numero di emergenza dicendo di essere in acqua nel torrente Cervo vicino al campo sportivo in via Collocapra a Chiavazza-Biella e di voler morire. Immediatamente sono scattati i soccorsi con due squadre dei vigili del fuoco e altrettante delle volanti della polizia. Ci saranno occorsi almeno 15 minuti prima di individuare il luogo esatto dell'uomo.

Alla fine il biellese è stato individuato al fondo di una stradina di 20 metri poco prima del tiro a segno dai poliziotti ai bordi del torrente in completo stato di ubriachezza e nudo, dopo aver fatto il bagno. In realtà l'uomo non aveva nessuna intenzione di togliersi la vita ed è stato riportato sulla strada principale in attesa dell'arrivo dell'ambulanza per le cure del caso. Poi è stato denunciato per procurato allarme.