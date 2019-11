Una vacanza in catamarano in Sardegna

La Sardegna, un mare fantastico, una terra tutta da scoprire.

Alzi la mano chi tra tutti noi almeno una volta nella vita non ha fatto una vacanza in Sardegna oppure non hai mai pensato di andare, di farsi conquistare da posti fantastici, da una storia lunga che si basa sul forte senso di appartenenza, da un mare blu intenso e da lunghe spiagge. Chilometri di coste e di meraviglia, di percorsi anche interni da visitare per innamorarsi di una terra che ancora oggi possiede un fascino e una bellezza unici e che l’hanno resa famosa in tutto il mondo e meta turistica ogni anno di notevole livello. Se alla Sardegna unisci anche l’idea ed il desiderio di girare le sue coste in mare, allora la tua vacanza sarà senza dubbio da sogno. La cosa importante è quella senza dubbio di affidarsi a società competenti, Globesailor lavora solo con charter professionisti che possono offrire un noleggio catamarani in Sardegna di un certo livello, alta affidabilità e grande competitività anche sotto l’aspetto economico, non meno importante. Come si diceva in precedenza, il noleggio di una barca sull’isola è la scelta giusta se avete in mente di godere di relax, della bellezza di questo mare, del piacere della navigazione e vedere e visitare i tantissimi siti di interesse del luogo. Bellissime sono l’Arcipelago della Maddalena, la Costa Smeralda così come Cagliari, Alghero e Carloforte. La nave, certo, ma non bisogna dimenticare che gli aeroporti di Cagliari e Olbia accolgono anche turisti a livello internazionale. Il catamarano quindi, per girare i kilometri di costa sarda e lasciarsi conquistare da spiagge e mare fantastici, magari visitando tra le tante località La Pelosa, Portisco, Cala dei Sardi, e Cannigione e lasciandosi conquistare dalla cucina locale ordinando porceddu, bottarga, culurgiones di patate, burrida, orzidias e la seada.

Globesailor, alta affidabilità al vostro servizio per una vacanza da sogno.

L’amore per il mare fa sì che il noleggio delle barche abbia un’importanza tutta particolare. La rete ovviamente è piena di chi offre possibilità di vivere questa passione, di farla propria. Globesailor da diversi anni ormai è leader del settore nautico, dell’affitto delle moltissime barche a disposizione con la possibilità di toccare zone affascinanti, bellissime, tutte da scoprire. Sognate le Antille o le Canarie? L’Oceano Indiano oppure la Polinesia Francese? Bene, questa azienda è davvero quello che fa per voi! Sono più di mille le imbarcazioni a vostra scelta, tra l’immancabile e romantica barca a vela, il noleggio catamarani, le barche a motore e le golette. La collaborazione con diversi armatori garantisce la giusta affidabilità e gli esperti del settore ti guideranno al noleggio dell’imbarcazione che più rispecchia le vostre esigenze, di vacanza, di comfort, di qualità e ovviamente del costo finale. Tutti questi standard sono anche garantiti e certificati dalle tantissime recensioni che quotidianamente moltissimi clienti riservano per commentare o descrivere la vacanza affidata alla Globesailor. Non aspettare allora altro tempo, cerca l’imbarcazione più adatta a te e scegli di solcare il mare della Sardegna per una vacanza da ricordare con la garanzia del noleggio catamarani Globesailor.