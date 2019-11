Gaglianico, amministrazione e cittadini insieme per celebrare il IV Novembre FOTO

"Teniamo molto a queste celebrazioni, riportano in auge i veri valori per i quali siamo una nazione". Sono le parole del sindaco di Gaglianico Paolo Maggia che lunedì, insieme all'amministrazione e ai cittadini, ha celebrato il IV Novembre. Buona la partecipazione del paese, nonostante il maltempo. "Ringraziamo la banda e gli Alpini sempre presenti" chiosa il primo cittadino. Dopo la cerimonia in chiesa, il corteo si è recato al parco e al monumento dei caduti per la deposizione della corona di alloro, per poi spostarsi al cimitero. La manifestazione si è conclusa in auditorium con il discorso ufficiale del sindaco e il rinfresco offerto dalle Penne Nere gaglianichesi.