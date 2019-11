Cavaglià, le caldarroste degli Alpini vanno a ruba - FOTOGALLERY

Con 6 quintali di castagne e litri di vin brulé, gli Alpini di Cavaglià hanno rallegrato la giornata di maltempo di domenica 3 novembre, come conferma il segretario dell'associazione Luciano Rosso: "Come ogni anno abbiamo fatto la castagnata per il paese e abbiamo portato le caldarroste alla casa di riposo, all'oratorio Il Gabbiano, agli anziani del ritrovo Salotto d'Argento. C'è stata anche gente di passaggio ed è andata molto bene".

La prelibate caldarroste degli Alpini sono andate a ruba: "Abbiamo iniziato alle 10 del mattino - racconta Rosso - e, alle 17:30, abbiamo finito le castagne con tanta gente in coda che voleva fare il bis".