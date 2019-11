4 Novembre a Borriana, l'omaggio ai Caduti ed il ringraziamento alle Forze Armate - FOTOGALLERY

In occasione della ricorrenza del 4 Novembre, la comunità di Borriana ha reso omaggio a tutti quegli italiani, uomini e donne, che, fedeli al tricolore, hanno sacrificato la loro giovane vita per gli ideali di fratellanza, uguaglianza e di giustizia . "Oggi 4 novembre, - ha dichiarato il sindaco Francesca Guerriero - ai Caduti del Primo Conflitto Mondiale va il nostro pensiero commosso, ed alle Forze Armate, che celebriamo in questa giornata, va il nostro ringraziamento. Ricordiamo che essi ogni giorno sono in prima linea per garantire il rispetto della legalità e per difendere la nostra sicurezza. Un ringraziamento a tutti i presenti, Un ringraziamento a tutti i presenti, ma un grazie particolare al Gruppo Protezione Civile Under 18 , al Presidente della loro Associazione Michele Trotta, al Presidente del Coordinamento Territoriale Provinciale Cleto Canova e al loro caposquadra Mario Raffa che da sempre li sostiene . Come ha sottolineato in più occasioni il nostro Presidente Mattarella, un grazie è doveroso anche alla protezione civile, ai volontari che, con impegno e grande professionalità, operano per il bene delle persone, in tutte le situazioni di emergenza che si presentano nel nostra nazione. Tutti noi, ognuno per la propria parte, dobbiamo impegnarci per l'Italia, affinché, siano rinnovati i valori e i fondamentali ideali che l’hanno costituita. Ricordiamoci che è anche attraverso le nostre azioni quotidiane che passa la costruzione di un futuro di Pace e Democrazia. Viva l’Italia, viva le Forze Armate!".

L’Amministrazione Comunale ha rivolto un altro ringraziamento particolare ai ragazzi che fanno parte del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Biella, che hanno presenziato attivamente: "Ci teniamo, a ricordare - ha proseguito il sindaco - che questo gruppo di ragazzi volontari è nato dalla collaborazione tra il Comune di Ponderano ed il coordinamento provinciale, per tanto, anche il Comune di Borriana ha voluto rendere merito a questi ragazzi per tutto quello che fanno e per il ruolo che svolgono, collaborando, sia con il Comune di Ponderano, sia con il coordinamento stesso. Un pensiero particolare è rivolto ai ragazzi presenti alla celebrazione, in quanto, residenti del nostro paese. I tre " nostri ragazzi" ed il resto del gruppo, anche loro presenti alla commemorazione del Comune di Ponderano, nonostante la giovane età, hanno compreso il valore della Patria, dell’essere Nazione e dell'aiutare chi si trova in difficoltà, mettendosi a disposizione della Protezione Civile, dedicando parte del loro tempo libero a tutte le iniziative che gli vengono proposte, ma anche con impegno costante e molto entusiasmo. Siamo orgogliosi di loro che rappresentano il futuro di Borriana e della nostra Nazione. Andrea, Lorenzo e Federico, che davvero ringraziamo di vero cuore, ma anche i vostri compagni con cui avete deciso di intraprendere questa meravigliosa e meritevole avventura. L’augurio della nostra Amministrazione è quello di proseguire su questa strada!".