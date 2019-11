Tollegno in scala 2019 va in scena tra auto, treni e camion in miniatura

Auto, treni, camion e moto. È Tollegno in scala, la kermesse di modellismo statico e dinamico organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del comune, che ogni anno va in scena nella palestra comunale del paese. L'esposizione, con annessa mostra scambio nella giornata di domenica, sarà aperta sabato 9 novembre dalle 15 alle 18. Domenica, invece, sarà visitabile dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30. Per info Gianclaudio: 3399883919