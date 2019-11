Tris di vittorie nel week end per il Vigliano Basket Club

Primo weekend di novembre per il Vigliano Basket Club, impegnato con le sue tre squadre. Il risultato è a dir poco soddisfacente infatti arrivano tre vittorie.

Vigliano Basket Club U17 – CEST Domodossola U17 88 - 57 (26-19, 42-32, 75- 41)

Partita dai due volti quella giocata il pomeriggio dei Santi dai ragazzi di coach Antona che partono distratti in difesa e con qualche errore di troppo anche nella metà campo offensiva. Domodossola senza strafare approfitta della scarsa intensità difensiva dei padroni di casa per stare in scia alla formazione viglianese per tutto il primo periodo, un canestro sulla sirena di Scardoni (26-19 il parziale) sembra risvegliare il vigore agonistico dei bianchi di casa ma è solo un’illusione, anche i secondi 10 minuti scorrono sulla falsa riga dei primi se in attacco alcune giocate individuali portano punti è la difesa a concedere troppo e regalare viaggi in lunetta agli avversari che segnano con estrema precisione (su 13 punti segnati nel quarto 7 arrivano dalla lunetta).

Il +10 dell’intervallo lungo non permette ulteriori disattenzioni a Blair e compagni, al rientro dagli spogliatoi si assiste ad un deciso cambio di marcia, la difesa si fa insuperabile per diversi minuti e l’attacco finalmente produce tiri ad alta percentuale. Moggio, Moro e Blair bucano la retina ospite per il parziale di 33-9 con cui si chiude praticamente la partita. L'ultimo quarto lo vince Domodossola 13-16 sfruttando un paio di disattenzioni della difesa di Vigliano per segnare 2 volte da 3 punti nell’ultimo minuto di gara.

Il commento di coach Antona: “Ancora una volta approcciamo la partita in modo troppo soft, così si fa fatica a giocare in difesa e questa volta anche la percentuale dalla lunetta non è stata all’altezza (se escludiamo il 7/7 di Mosca il resto della squadra ha prodotto uno scarso 9/24). Ora una settimana di allenamenti per preparare al meglio la prossima sfida che ci vedrà impegnati sul campo di Ponderano per il derby martedì 12 novembre con palla a due alzata alle ore 20.”

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U16

Scardoni 5, Riva 8, Moggio 19, Moro 12, Mancin 2, Foglio Bonda 4, Blair 21, Leonardi 4, Zanellato 2, Costanzo 2, Mosca 9, D’Ottavi.

Vigliano Basket Club U16 – Golden River U16 89 - 33 (23-13, 49-20, 71-30)

Seconda gara consecutiva tra le mura amiche e seconda larga vittoria per i ragazzi di coach Chiarello, questa volta a cadere sotto i canestri di capitan Friaglia e compagni è Golden River compagine fanalino di coda del girone. La partita di fatto dura il primo quarto o forse neanche vista la troppa differenza tra le due squadre alla fine diventa un buon allenamento per i viglianesi.

Coach Chiariello la commenta così: “c'è poco da commentare come per la partita di sette giorni fa contro Crescentino non c'è stata storia troppo il divario tecnico fra le due squadre. Adesso vediamo di usare questo turno di riposo per preparare al meglio il derby contro Cossato.”

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U16

Belluco 19, Mozzato 10, Friaglia 6, Coghetto 17, Romano 6, Minola 10, Martino 19, Grosso 5, Tiso.

NewForm Borgosesia U13 - Vigliano Basket Club U13 50 – 54 d.t.s. (12-8, 20-28, 34-32, 46-46)

Fanno il loro esordio in campionato i giovanissimi U13 regionali guidati da coach Chiariello. Per loro è la prima “vera” partita e il risultato ottenuto è da ricordare. Infatti battono a domicilio dopo un tempo supplementare la sempre quotata Borgosesia, partita che viaggia sui binari dell'equilibrio per tutta la sua durata e la gioia al 45' è davvero grande per i viglianesi.

Il commento di coach Chiariello: “I ragazzi sono stati stupendi, hanno lottato fino alla fine, una vittoria meritatissima e al di sopra di ogni aspettativa con un gruppo tutto da scoprire. Tutti i ragazzi sono stati protagonisti in una partita lunghissima durata due ore e dieci minuti. Sono contentissimo e pian piano vediamo cosa potranno fare".

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U13

Bianchi 2, Deak, Gallotto 2, Michelone 4, Reggiani, Riccelli, Trotta 28, Turricelli, Valli 12, Ranetti 2, Zoruddu 4.