Portula: strada chiusa ma i cittadini passano ugualmente. L'appello del sindaco

"Ho dovuto chiudere la strada in modo precauzionale - spiega il sindaco di Portula, Calcia Ros - . Purtroppo i problemi al muro sono più seri del previsto nonostante non risultino un pericolo per l'abitazione adiacente e per i suoi inquilini". Così interviene il sindaco di Portula Fabrizio Calcia Ros sulla chiusura della strada che sale a frazione Scaglia. Dopo le abbondanti piogge dell'ultimo periodo un muro di un giardinetto rialzato, interno a una proprietà privata, ha iniziato a cedere riversando terra sul tratto di strada comunale.

Dai primi accertamenti di tecnici specializzati tuttavia il problema sembra più esteso. Sono infatti istruiti i fori di scarico del "terrazzino" e deve essere messo in sicurezza il versante che affaccia sul tratto chiuso al traffico dall'amministrazione.

Non tutti i residenti hanno rispettato i cartelli che vietano il passaggio, "molti hanno spostato le transenne - spiega il sindaco - e sono passati tranquillamente non riscontrando alcun pericolo nel tratto di strada. Mi sono visto costretto a posizionare due blocchi di cemento in mezzo alle carreggiate per essere sicuro che non passi più nessuno". Azione estrema che sindaco e amministrazione speravano di non dover compiere: "I cittadini devono capire che quando un sindaco chiude una strada le motivazioni sono sempre valide - continua -. Con l'amministrazione ci occupiamo del comune senza sosta e per il benessere dei cittadini. Questo atto era d'obbligo per scongiurare tristi sorprese nel caso il muro cedesse completamente prima di poterlo sistemare".

Una strada alternativa per salire e scendere dalla frazione c'è, la strada denominata La Crosa. "E' stretta e ripida, bisogna passare con prudenza - avverte il sindaco -. Per ora è l'unica possibilità. Chiedo collaborazione a tutti i cittadini fino alla riapertura del tratto che potrebbe impiegare 15/20 giorni".