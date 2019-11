Fondi Por-Fesr: la giunta presenta il nuovo dossier alla Regione. Corradino: “Attendiamo risposte”

Fondi Por-Fesr: il dossier rivisto dalla nuova amministrazione approda in Regione Piemonte. Negli scorsi giorni la giunta di Biella ha concluso il lavoro di revisione dell’agenda urbana, contenente il piano finanziario degli interventi, e ora attende il “giudizio” da Torino. Il nuovo documento contiene delle sostanziali modifiche, rispetto a quanto era stato elaborato in passato. In giunta prevale grande ottimismo, ma ora si attende il via libera dalla Regione.

“Abbiamo lavorato per settimane e presentato la nostra proposta di progetto alla Regione – spiega il sindaco Claudio Corradino -, fin quando non avremo certezza che tutte le nostre osservazioni saranno accolte preferisco rimanere prudente e perciò mantenere riservata l’agenda. Siamo ottimisti che dalla Regione ci dia il via libera per tutti i punti proposti, a quel punto il tema Por-Fesr tornerà in giunta e sarà nostra premura comunicare le decisioni assunte”.

Sul tema molto attivo l’assessore al Bilancio e all’Urbanistica Silvio Tosi: “Rispetto al precedente programma abbiamo stralciato dei punti e ne abbiamo implementati altri, ma ci addentreremo sulle singole azioni solo quando avremo in mano delle certezze. Posso aggiungere che stiamo badando alla concretezza, come più volte ha richiesto e ribadito in giunta il nostro sindaco: poche opere mirate, ma su cui si è convinti e da realizzare con fermezza”.