Biella capitale della chirurgia colo rettale, al via congresso con 400 chirurghi da tutta Italia

Dall’11 al 13 Novembre Biella diventa capitale della chirurgia colo rettale. Si svolgerà, infatti, in questi giorni a Città Studi il congresso nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale. Un appuntamento biennale che per il 2019 vedrà la realtà biellese protagonista. Già nella giornata di domenica 10 novembre si terranno 4 Corsi Pre-congressuali a numero chiuso per medici, che tratteranno argomenti strettamente specialistici, mentre nel giorno di lunedì 11 è previsto un Corso di aggiornamento per Infermieri con esercitazioni pratiche su manichino.

Lunedì 11 novembre alle 18,30 - nell’Auditorium di Città Studi - la Cerimonia Inaugurale alla quale interverranno le Autorità Locali e Regionali, gli esponenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, uno degli sponsor dell’Evento, e il Viceministro della Salute Senatore Pierpaolo Sileri. I presidenti del Congresso sono il Dott. Roberto Polastri, Direttore della Chirurgia di Biella ed il Dott. Mario Trompetto Responsabile della Chirurgia Colo-Rettale della clinica S.Rita di Vercelli. La Segreteria Scientifica è stata affidata ai dottori biellesi Roberto Perinotti, attuale Vice-Presidente nazionale della Società, e Mauro Pozzo, Coordinatore nazionale delle Unità di Colo-proctologia Una delle caratteristiche più innovative di questo Congresso è proprio la grande attenzione riservata ai giovani chirurghi, con la valorizzazione delle loro potenzialità e la possibilità di essere al centro di una così prestigiosa “vetrina” internazionale.

È prevista la partecipazione di circa 400 chirurghi italiani, i Direttori Universitari delle più prestigiose Scuole chirurgiche italiane del settore e alcuni illustri ospiti stranieri provenienti da Europa, Stati Uniti e Brasile. Due di essi sono i responsabili scientifici delle due piu’ prestigiose Riviste Scientifiche Internazionali che si occupano di chirurgia colorettale: il Prof. Giuseppe Gagliardi Chirurgo ad Arlington Heights, Illinois (USA) ed il Prof. Neil Smart del Royal Devon & Exeter Hospital (Gran Bretagna). Questi condurranno una sessione incentrata sulla Ricerca e sulla Pubblicazione scientifica con la partecipazione di giovani Chirurghi Specializzandi iscritti alle scuole di Torino, Milano, e Genova. Non mancheranno durante la tre giorni alcune sessioni “novità” come il “SICCR got talent “ ispirato ai moderni “talent show” che conferirà come premio, al giovane vincitore, un “soggiorno residenziale di studio” presso il prestigioso Istituto Scientifico IRCAD di Strasbourg. Altra particolarità introdotta: il “Processo alla metodica” , intrigante dibattito su un tema prescelto tra “chirurghi/pubblici ministeri” e “chirurghi/avvocati difensori” e dalla giuria di esperti, con il televoto finale della platea.

Numerosi anche i temi di attualità che saranno affrontati: dai temi di attualità in campo chirurgico colorettale agli aspetti riguardanti le problematiche economiche, etiche e legali. In una sessione di lavoro sono previste le relazioni dell’attuale Commissario dell’ASL di Biella Avv. Diego Poggio e dell’Avvocato Fabio Vedani di Varese, specializzato in tematiche riguardanti il contenzioso medico legale ed i mass media. La Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale è l’organizzazione scientifica che tratta le malattie del colon, del retto e dell’ano assicurando ai pazienti il più alto standard assistenziale attraverso la valutazione e introduzione nella pratica clinica dei progressi della scienza. Promuove e sostiene la ricerca scientifica su tutti gli aspetti clinici e biologici delle malattie colo proctologiche, nella convinzione che il progresso scientifico sia la premessa essenziale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici.