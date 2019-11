AIB provinciale si stringe intorno ai Vigili del Fuoco

Il Corpo volontari AIB della Provincia di Biella si stringe idealmente intorno ai Vigili del fuoco per la grave perdita dei loro colleghi tragicamente scomparsi la scorsa notte a Quargnento (AL), mentre intervenivano in un incendio in cascinale.

Gli AIB condividono con i VVF i rischi connessi agli incendi e questo li rende particolarmente vicini al cordoglio per questa tragedia, come vicini ai VVF sempre operano negli incendi boschivi.

"Siamo sconvolti - dichiara Rodolfo Gilardi, Ispettore Provinciale AIB - colpire in modo così ignobile chi dedica la propria vita agli altri è orribile. Auguriamo anche la miglior guarigione ai Vigili del Fuoco e Carabinieri rimasti feriti, mentre speriamo che sia fatta velocemente chiarezza e presi i responsabili della strage".