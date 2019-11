Con AirStar impari a volare, Berto: "Per me è un sogno diventato realtà" VIDEO

Con AirStar impari a volare. AirStar Aviation nasce a Cossato, in via per Castelletto Cervo, nel 2005. Da sempre si occupa di trasporto aereo con elicotteri per merci e persone. “Ci occupiamo di raggiungere luoghi inaccessibili”, spiega l’amministratore Cesare Sappino.

Non solo trasporto, ma anche formazione. La mission di AirStar è di avvicinare gli appassionati all’emozione del volo con “Pilota per 1 giorno” o , perché no, trasformare una passione in un vero e proprio lavoro grazie ai corsi per il conseguimento della licenza di Pilota Privato, Pilota commerciale e infine abilitazione a istruttore.

“Per me volare è un sogno trasformato in realtà – ammette l’istruttore di AirStar, Davide Berto - . I piloti che hanno conseguito i corsi con noi sono quasi tutti impiegati: lavorano nel trasporto persone, merci e anche nel soccorso”.

Sono solo 3 gli ingredienti che caratterizzano tutti i corsisti AirStar Aviation: entusiasmo, eccitazione per il volo e determinazione.