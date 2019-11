Fondazione Valsesia, eletto il nuovo CdA

Dopo il mandato ad interim necessario per arrivare alla costituzione di Fondazione Valsesia, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Comunità che si è costituita nel 2018 e che opera sui 39 Comuni della Valsesia, si è riunito per la nomina del primo CdA post costituzione.

Lo statuto prevede che dei 9 membri 7 siano di nomina da parte dei Sindaci dei Comuni di Varallo, Borgosesia e Gattinara, del Presidente dell’Unione Montana Valsesia, del Vescovo di Novara, della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e della Compagnia di San Paolo (queste ultime partner costitutivi), mentre 2 siano cooptati dai 3 Consiglieri nominati da soggetti privati (le due fondazioni ed il Vescovo di Novara). Dei consiglieri uscenti (e fondatori) sono stati riconfermati Laura Cerra, Davide Franchi e Dorino Locca (rieletti rispettivamente presidente, vice-presidente e consultore, costituendo il Comitato Esecutivo), Luciano Zanetta, Piera Goio ed Emanuela Buonanno. Di nuova nomina sono il fiduciario del Vescovo don Giorgio Borroni, il medico chirurgo gattinarese Gualtiero Canova e il project manager della torinese Compagnia di San Paolo Andrea Fabris. Lascia la carica Arduino Vettorello, come preannunciato sin dall’inizio, pur continuando a collaborare in forma di volontariato con i consiglieri, al quale il presidente Cerra e tutto il CdA entrante rivolgono un caloroso saluto e ringraziamento per il contributo fondamentale alla costituzione della Fondazione Valsesia.

Il nuovo Consiglio, riunitosi la sera stessa per l’insediamento del I° mandato, rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2023.