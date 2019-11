Prima gioia per la Bfb under 16 di basket femminile

Al terzo tentativo arriva il primo urrà per il gruppo u16 del Basket Femminile Biellese capace di espugnare il parquet del basket Monviso Bra con il punteggio di 56-31. Un inizio sprint delle blu ospiti con 8 punti in fila di capitan Zanforlini fanno presagire ad una partita semplice e senza affanno ma l’illusione dura poco perché quando c'è da complicarsi la vita il gruppo è specialista. Invece di chiudere la partita si assiste per tutto il primo tempo ad una sagra degli errori e degli orrori in entrambe le metà campo. Biella sbaglia tutto quello che si può sbagliare in fase realizzativa e concede secondi, terzi e quarti tiri a Bra che arriva al riposo lungo ancora in scia 13-29. Bastano pochi minuti del terzo periodo per chiudere la partita, Biella piazza un parziale di 14-0 prima di ricadere in letargo e passeggiare per il resto del match. Le padrone di casa fortunatamente non ne approfittano e Biella porta a casa il primo referto rosa della stagione.

''Bene la vittoria finale'' commenta coach Antona, ''anche se frutto di una prestazione non ancora all’altezza del gruppo. Le ragazze devono capire che sia individualmente che di squadra possono giocare molto meglio di quello che hanno espresso finora. Ho fiducia e speranza che le ragazze prendano consapevolezza e fiducia dei propri mezzi e capacità perché hanno tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con tutte le squadre del girone, ma le prime ad esserne convinte devono essere loro. Ora ci aspetta una settimana di allenamenti per preparare al meglio la prossima gara in programma sabato 9 novembre sul campo della Lapolismile Torino. Palla a due alle ore 17.

MINVISO BRA - BFB U16: 31 - 56. Bfb: D’Amico, Zanforlini 20, Simonetti 7, Gentile 3, Arco 4, Habti 12, Peron 8, Peretti 2, All Antona.