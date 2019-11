Judo: Valeria Albano promossa a Roma

Laurea magistrale in Scienze Motorie ed attualmente docente presso le scuole medie di Masserano la giovane Valeria Albano, figlia d'arte (del Maestro Franco Albano) ha arricchito il Kodokan Biella con la sua promozione alla qualifica di allenatore di judo. La qualifica di fatto la colloca nella possibilità di docenza della disciplina in forma assolutamente autonoma e non più sotto la 'tutela' tecnica di papà Franco.

Il suo percorso è stato continuo e costante, ha sempre preso parte ai corsi regionali e specialistici e come previsto ha terminato con la sua partecipazione ai corsi nazionali presso il Centro Olimpico Matteo Pellicone di Ostia che si sono svolti lo scorso mese di luglio. Ha brillantemente superato gli esami teorico-pratici fornendo alla commissione nazionale federale prove di elevato profilo che le sono valse i complimenti degli appartenenti ai massimi vertici della Fijlkam.

“Per la giovane specialista di judo non è fuori luogo impegnarsi al massimo tanto che già in occasione della sua laurea magistrale in scienze motorie aveva ottenuto un brillantissimo 110 e lode – spiegano - Sono risultati che fanno parte della sua natura e del suo modo di concepire ogni evento che la portano sempre al massimo impegno e serietà”.