Equitazione: Biellesi protagonisti nelle qualifiche, esulta il Cem FOTO

Grandi festeggiamenti al centro equestre Mottalciata per i 5 binomi qualificati per partecipare alle varie gare che si svolgeranno durante la prestigiosa Fiera Cavalli. Per la finale del progetto sport, ben due i qualificati, Ludovica Camerlengo e Welfine nel livello base pony e Ludovica Lo Bosco con Clay’s Lady nel livello 2 junior.

Quest'ultimo binomio ha vinto anche la partecipazione al Tim master bronze durante i campionati italiani centro settentrionali che l’hanno vista medaglia d’oro. Per la finale del Talent ci sarà a rappresentare il Cem, Emanuele Giorgetti con Cruz on Bob qualificatosi nelle varie tappe su ben 49 partenti. Mentre in rappresentativa del Piemonte vedremo in campo ancora Ludovica Camerlengo ed Amira nel trofeo Pony ed Emanuele Giordanetti con Cashellbay Clancy nella Coppa Campioni Pony.

Ieri si è svolto anche il concorso sociale che ha visto tanti giovani cavalieri ed amazzoni sfidarsi in una divertente staffetta in maschera.