Pd Cossato: gestione collegiale del circolo e nuovo slogan: “Con e fra la gente”

Novità in casa Pd. A seguito di una profonda riorganizzazione al suo interno, il circolo di Cossato sarà gestito in modo collegiale da tre persone. A comunicarlo lo stesso Partito Democratico attraverso una nota stampa diffusa in questi giorni: “Il Pd di Cossato guarda avanti. Bisogna guardare avanti con umiltà e determinazione e per questa ragione il Pd sta cambiando pelle: passato il momento personalistico del renzismo, c’è un gran bisogno di umiltà e di tornare verso la gente . E’ questo uno dei motivi, insieme all’esigenza di divenire più efficaci ed efficienti in quelle funzioni che un partito deve avere, che ci ha spinto verso un cambiamento portandoci a formare una segreteria esecutiva allargata a tre componenti con compiti ben definiti”.

Il segretario del circolo cittadino Fabrizio Cavalotti sarà affiancato in modo paritario da Sergio Pelosi, attuale presidente dell’assemblea provinciale, con compiti di gestione delle risorse finanziarie e di supervisione amministrativa e da Carlo Lanzone che assume i compiti della comunicazione, della formazione e dell’organizzazione degli eventi politici. “L’avvicinare e riportare i cittadini di Cossato verso una partecipazione più attiva e una visione che vede il partito proiettato verso le prossime mete elettorali sono gli obiettivi principali di questa innovazione – proseguono nella loro nota - Ormai il Pd rimane l’unico baluardo verso quelle persone che non vogliono abbandonarsi all’odio e al populismo ortodosso in modo umile e pluritario senza avere un capo di riferimento che ne determina e scandisce le mosse. Fra la gente e con la gente sarà il nostro motto. Ringraziamo tutti coloro che condividono i nostri ideali e che continueranno a lavorare con noi per renderci migliori”.