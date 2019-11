"Colori d'Autunno", il cocktail di Francesco Pogni sul podio della competizione di Abi

Francesco Pogni alla ribalta anche in Val d'Aosta. Dopo i successi ottenuti nei diversi concorsi nazionali e regionali, il barman biellese titolare del noto Walhalla ha ottenuto il terzo posto nella competizione di Abi Professional (Associazione Barmen Italiani) per l'interregionale del Nord, che vedeva in gara tutti i barmen facenti parte dell'associazione nelle regioni di Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli. Il bartender biellese ha raggiunto il terzo posto con il cocktail "Colori d'Autunno: 45 ml di Bourbon Jim Beam, 30 ml di Rabarbaro Zucca, 30 ml di Elisir di Marroni Ottoz, 10 ml sciroppo d'acero, 6 gocce di bitter Chocolate, sale nero. Un risultato che permetterà a Francesco di accedere, il prossimo anno, al concorso nazionale per sfidare i migliori barmen di Italia.