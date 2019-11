Occhieppo Superiore: In attesa del 2020 con San Giovanni di Andorno

Il terzo atto di "In attesa del 2020. Un percorso storico-culturale", il ciclo di conferenze curato da Parrocchia di Santo Stefano e Biblioteca Civica di Occhieppo Superiore, farà tappa a San Giovanni di Andorno.

Giovedì 7 novembre, alle 21, presso la Sala delle Carrozze di Villa Mossa (in via Martiri della Libertà 29 a Occhieppo Superiore), la dottoressa Anna Bosazza, supportata da proiezioni di immagini, letture di testi, e brani di musica dal vivo, parlerà dell'unico santuario biellese non dedicato alla Madonna e senza ricorrenze secolari nel 2020.